На одном из самых популярных курортов в отеле нашли коронавирус: всех изолировали

Более тысячи постояльцев одного из отелей на Канарских островах заблокировали в здании на время проведения тестов на новый тип коронавируса COVID-19.

К таким мерам прибегнули после того, как болезнь подтвердилась у одного из посетителей. Об этом сообщает издание Diario de Avisos.

Инцидент в частности произошел в отеле H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге курортного острова Тенерифе. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в нем с супругой на протяжении недели. Пара прибыла из Италии.

В отеле на Канарских островах нашли коронавирус

Информацию подтвердили в Совете по здравоохранению правительства Канарских островов, заявив о положительном результате на коронавирус у итальянца, прибывшего на остров отдыхать.

Мужчину изолировали в медучреждении, где он находится под санитарным контролем до получения результатов повторных анализов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы 230 человек.

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