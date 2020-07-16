На границе Азербайджана и Армении развязались бои: что происходит и в чем причина скандала с Украиной
На границе между Азербайджаном и Арменией произошел вооруженный конфликт
Украина официально поддержала территориальную целостность Азербайджана, из-за чего в Ереване прошли протесты под украинским посольством
Боевые столкновения между странами стали самыми серьезными с 2016 года
По мнению специалистов, конфликт мог разгореться из-за внутриполитических проблем в Армении и попытки ее власти отвлечь от них внимание граждан
На границе Азербайджана и Армении развязались бои.
Между Азербайджаном и Арменией вновь обострился многолетний конфликт. Одно из сильнейших вооруженных столкновений за последних 4 года, которое унесло жизни 16 человек, произошло в воскресенье, 12 июля, на границе двух стран. На тревожную ситуацию отреагировало мировое сообщество, в том числе и Украина, что в итоге вылилось уже в украинско-армянский конфликт.
Что стоит за эскалацией конфликта и зачем украинское посольство в Ереване облили борщом – узнавал OBOZREVATEL.
Поддержка Азербайджана
Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Что именно послужило причиной конфликта – стороны описывают по-разному. В Армении утверждают, что азербайджанские военные несколько раз пытались перейти государственную границу и захватить опорный пункт.
В Азербайджане же обвиняют Ереван в нарушении режима прекращения огня и обстреле их позиций из артиллерийских орудий без каких-либо причин.
Последствия боевого конфликта на азербайджанско-армянской границе
В домах дыры от снарядов из-за перестрелки на азербайджанско-армянской границе
На следующий день МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта. Дипломатическое ведомство призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.
"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", – написали в пресс-службе.
В результате данного заявления МИД Армении вызвал посла Украины Ивана Кулебу для разъяснений.
Вместе с тем, молодежное крыло партии "Дашнакцутюн" организовало акцию протеста под зданием посольства Украины в Ереване. Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".
Участники акции обвинили Украину в поддержке, по их мнению, агрессора и в конце облили двери посольства борщом.
Под посольство Украины в Ереване вышли с акцией протеста "24 канал"
Участники акции в Армении обвинили Украину в поддержке Азербайджана theworldnews.net
Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" Мурад Джафаров, организация "Дашнакцутюн" была организована как террористическая группировка для создания "Великой Армении" на исторических землях Азербайджана и Турции.
"Излюбленным методом деятельности этой партии были убийства известных политиков и чиновников. Современные последователи этой ультранационалистической организации не понимают, что своим протестом возле здания посольства Украины в Ереване демонстрируют свою истинную сущность", – объяснил он нападение протестующих от данной партии на украинское посольство.
Причины эскалации
Основным раздражителем в азербайджанско-армянских отношениях, конечно, является Нагорно-Карабахский конфликт. Но нынешние боестолкновения скорее всего связаны с внутриполитическими проблемами Армении, считает Джафаров.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с приходом к власти стал преднамеренно торпедировать переговорный процесс. По существу, власти Армении на протяжении последних двух лет преднамеренно срывали переговоры. А сейчас, когда внутриполитическая ситуация в Армении, отягощенная также широким распространение коронавируса, складывается не в пользу Пашиняна, он прибегает к военной провокации против Азербайджана", – говорит он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян тормозит переговоры по Нагорному Карабаху
Джафаров поясняет, что таким образом Пашинян пытается отвернуть внимание народа от внутренних проблем и сплотить вокруг образа внешнего врага: "Этим и можно объяснить, что боестолкновения начались не в зоне непосредственно оккупированного Нагорного Карабаха, а на северо-западе Азербайджана – в Товузском районе".
Кроме того, существует еще один вариант, почему боевые столкновения произошли именно на азербайджанско-армянской границе – желание Баку втянуть в конфликт участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Специалисты отмечают, что по сути официально вмешиваться в конфликт, который происходит на границе с Нагорным Карабахом, ОДКБ не может, так как это непризнанная территория. А вот на боевые действия на международно признанной границе между Азербайджаном и Арменией вполне, так как последняя является членом Организации.
Но ожидаемой Ереваном реакции от ОДКБ не последовало, Организация сначала созвала, а затем отменила экстренное заседание, отложив его на неопределенный срок.
Президенты стран-участниц ОДКБ
По мнению Джафарова, в ОДКБ раскусили авантюру Пашиняна и поэтому Армении дали понять, что эта организация не станет вмешиваться в конфликт на стороне Еревана.
"Отмечу, что страны-участницы ОДКБ ясно осознают, что все беды современной Армении заключаются в том, что эта страна осуществила военную агрессию против Азербайджана. В результате Армения стала аутсайдером Южного Кавказа, усилилась ее зависимость от России, она осталась в стороне от реализуемых Азербайджаном региональных проектов. То есть, оккупировав нагорно-карабахский регион Азербайджана, эта страна оказалась в геополитической ловушке, став российским сателлитом. При этом просчетом властей Армении стало то, что они не приняли в учет установленные Азербайджаном прекрасные отношения со странами-участницами ОДКБ", – объяснил он.
Война за Нагорный Карабах
Начало многолетнего конфликта было положено еще в 1988 году, когда совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Сам регион существовал в составе Азербайджанской ССР как автономия, как, например, украинский Крым до его аннексии РФ.
Получив отказ, в Ереване и Степанакерте начались массовые протесты.
В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским обстрелом карабахской границы. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта.
Вооруженный конфликт длился до 1994 года, пока Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан не подписали в Бишкеке протокол, на основании которого была достигнута договоренность о прекращении огня.
Но в итоге Азербайджан фактически потерял контроль над территорией, провозгласившей себя Нагорно-Карабахской республикой, которую не признают ни в одной стране мира, кроме таких же непризнанных Южной Осетии, Абхазии и Приднестровской Республики.
В Баку считают регион оккупированной территорией. По сути, Нагорный Карабах – это Донбасс в Азербайджане, поэтому Украина и выступила со словами поддержки территориальной целостности, тем более, что это является позицией всех стран-членов ООН.