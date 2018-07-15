Это обалденная сцена. Это точно финал всего. Там двое живых. Француз и хорватка. И рядом с ними стоит вот эта странная мумия. Отекшая. С недвижимым лицом. Производящая руками некие неуверенные движения. И когда начинается ливень, охрана несется водружать над этой мумией зонтик. Чтобы все это видимо не растеклось под дождем. А над французом и хорваткой ни хрена. Их заливает по полной. Ну потому что живые, что им сделается.

И немецкий комментатор с изумлением говорит: как же так - над российским президентом зонтик раскрыли, а над Францией и Хорватией нет. Ну минуты через четыре, когда те уже были насквозь мокрыми, им тоже приперли зонты. А вот этот странный ряд женщин в пилотках за их спинами, типа стюардесс Аэрофлота (не сразу сообразишь, что это Qatar Airways) он остался вообще без прикрытия, со всем своим аэрофлотовским (катарским) лаком и макияжем. И немецкий комментатор опять удивился, что про эту грозу давно знали, что она идет, и что за проблема была избежать всей этой мокрой истории.

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Ну и в самом конце, когда так красиво показывали французов во всех этих фейерверках, он не забыл напомнить, что этот праздник на фоне аннексии Крыма, войны на Донбассе и бомбежек в Сирии. Ну видимо в том смысле, что да, праздник, красивая игра, радость победы и пр. Но все ж таки на фоне. Часть фона в лице мумии мы лицезрели на этом финале.