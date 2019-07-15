Москва нанесет неожиданный удар: в Европе раскрыли подлый план Путина

РФ вооружается запрещенными ДРСМД ракетами, а также готовится к региональным войнам в Европе, чтобы заставить европейские правительства пойти на "радикальное изменение статус-кво".
Об этом сообщается в материале Die Welt со ссылкой на выводы генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.
Подчеркивается, что такими действиями Россия "вынуждает Североатлантический альянс действовать".
"Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, РФ при Путине – абсолютно неспровоцированно – готовится к региональным войнам в Европе, которые она рассчитывает выиграть при помощи угроз применения ядерного оружия", – заявил Краузе.
В свою очередь Браус считает, что Россия ищет конфронтации с Западом, а также "стремится уничтожить международный порядок и подорвать сплочённость западного альянса".
Из-за того, что РФ не сможет выйти победителем из противостояния с НАТО, Москва, как сказано в материале, может нанести "неожиданный удар" и угрожать ядерным оружием, пока Альянс будет готовиться отреагировать.
Возможными местами атак РФ могут стать Украина, Черноморский регион, Прибалтика и Польша.
Иллюстрация. Президент РФ Владимир Путин
kp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.
Великобритания поддержала намерения Трампа, поскольку "Москва сделала договор посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года Штаты заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора.
В ответ Россия также объявила о выходе из ДРСМД. Соответствующий закон Путин подписал 3 июля.
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