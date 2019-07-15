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Москва нанесет неожиданный удар: в Европе раскрыли подлый план Путина

2.6т Читать материал на украинском

РФ вооружается запрещенными ДРСМД ракетами, а также готовится к региональным войнам в Европе, чтобы заставить европейские правительства пойти на "радикальное изменение статус-кво".

Об этом сообщается в материале Die Welt со ссылкой на выводы генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Подчеркивается, что такими действиями Россия "вынуждает Североатлантический альянс действовать".

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"Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, РФ при Путине – абсолютно неспровоцированно – готовится к региональным войнам в Европе, которые она рассчитывает выиграть при помощи угроз применения ядерного оружия", – заявил Краузе.

В свою очередь Браус считает, что Россия ищет конфронтации с Западом, а также "стремится уничтожить международный порядок и подорвать сплочённость западного альянса".

Из-за того, что РФ не сможет выйти победителем из противостояния с НАТО, Москва, как сказано в материале, может нанести "неожиданный удар" и угрожать ядерным оружием, пока Альянс будет готовиться отреагировать.

Возможными местами атак РФ могут стать Украина, Черноморский регион, Прибалтика и Польша.

Иллюстрация. Президент РФ Владимир Путин

Иллюстрация. Президент РФ Владимир Путин

kp.ru

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Темы
Российская военная угроза Холодная война между Западом и Россией Российско-украинский конфликт
Место
Германия
Теги
Россия война
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Злий дідько москаль ножа точить!)))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
у єтих ума хватит...пуйло им места в раю "забраниравал"...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Litvinenko Nik, а ты просто сдохнешь))) при том в первую очередь, как обещал бывший хэнерал нато))
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