США накрыл мощный шторм "Альберто": погибли журналисты

В США два журналиста телеканала WYFF News 4, который входит в состав NBC, погибли во время подготовки сюжета о последствиях шторма "Альберто", который обрушился на юг страны.

Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево, передает NBC News.

Журналисты отправились из Южной Каролины в Северную для освещения стихийного бедствия.

Субтропический шторм "Альберто", который зародился в Мексиканской заливе, уже достиг прибрежной части Соединенных Штатов, в северном районе штата Флорида.

Он принес с собой мощные порывистые ветры и сильные ливни, которые постепенно продвигаются на север, вглубь американского континента.

Отмечается, что на Кубе почти 13 тыс. человек вынужденно покинули свои дома из-за разбушевавшегося шторма. Ущерб от урагана может составить порядка $1 млрд.

Из-за шторма "Альберто", скорость ветра в эпицентре которого составляет более 20 м/с, в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида введен режим ЧП. Во Флориде более 2,6 тыс. домов остались без электроэнергии.

Чрезвычайное положение из-за проливных дождей объявлено также в штатах Северная Каролина, Теннесси и Джорджия.

This is the scene in Inlet Beach just after 8am before the rain started. Other than the water rise from the surge all is well so far. Conditions will continue to deteriorate thru the morning hours. pic.twitter.com/HSv9ybqxMv