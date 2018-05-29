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США накрыл мощный шторм "Альберто": погибли журналисты

1.7тЧитать новость на украинском

В США два журналиста телеканала WYFF News 4, который входит в состав NBC, погибли во время подготовки сюжета о последствиях шторма "Альберто", который обрушился на юг страны.

Сотрудники телеканала Майк Маккормик и Аарон Смелтцер находились в машине, когда на автомобиль рухнуло дерево, передает NBC News.

Журналисты отправились из Южной Каролины в Северную для освещения стихийного бедствия.

Субтропический шторм "Альберто", который зародился в Мексиканской заливе, уже достиг прибрежной части Соединенных Штатов, в северном районе штата Флорида.

Он принес с собой мощные порывистые ветры и сильные ливни, которые постепенно продвигаются на север, вглубь американского континента.

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Отмечается, что на Кубе почти 13 тыс. человек вынужденно покинули свои дома из-за разбушевавшегося шторма. Ущерб от урагана может составить порядка $1 млрд.

Из-за шторма "Альберто", скорость ветра в эпицентре которого составляет более 20 м/с, в штатах Алабама, Миссисипи и Флорида введен режим ЧП. Во Флориде более 2,6 тыс. домов остались без электроэнергии.

Чрезвычайное положение из-за проливных дождей объявлено также в штатах Северная Каролина, Теннесси и Джорджия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая сообщалось, что популярный в Украине курорт пострадал от шторма.

Место
США
Объект
ураган
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