Главная Новости
26 апреля • обновлено в 02:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Монах буддистского храма записал необычное послание человечеству и поразил мир

700
Читать материал на украинском

Буддистский монах Эйсин выпустил необычное послание, поддержав людей во время пандемии коронавируса COVID-19.

Монах из японского храма в префектуре Акита в песне в стиле регги указал, что все в жизни наладится, какие бы тяжелые испытания она не подкидывала, передает SoraNews24.

Для своего послания монах использовал песню Боба Марли Three Little Birds ("Три маленькие птички"). Для записи песни Эйсин применил традиционные буддистские музыкальные инструменты и барабаны из главного зала своего храма.

Монах Эйсин

Монах Эйсин

SoraNews24

Всего буддист записал шесть музыкальных партий, из которых нерелигиозным инструментом была только гитара – на ней он сыграл у себя дома. Остальные же видео были записаны у алтаря.

Далее приводим перевод части текста песни:

"Не волнуйся ни о чем,

Всё до мелочей будет в порядке.

Пой: "Не волнуйся ни о чем,

Ведь всё до мелочей будет в порядке!"

Проснувшись утром,

Улыбнулся восходящему солнцу,

Три маленькие птички перед домом

Поют сладкую песенку,

Чистый и правдивый звон,

Просят: "Слушай, что я скажу!"

Поют: "Не волнуйся ни о чем,

Всё до мелочей будет в порядке".

Пой: "Не волнуйся ни о чём,

Ведь всё до мелочей будет в порядке!"

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич спел песню "на тему отдаленного будущего" России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Япония
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги