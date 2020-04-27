Мир начал выходить из карантина: какие страны уже открылись и кто на старте

Ряд стран мира, в которых наблюдается положительная динамика пандемии коронавируса, решили снять карантинные ограничения и постепенно вернуться в привычный режим.
Некоторые государства уже разрешили работу малого бизнеса и прогулки на свежем воздухе, другие же готовятся сделать это уже в ближайшее время.
OBOZREVATEL собрал информацию о том, как другие страны выходят из беспрецедентного карантина.
Чехия, Дания, Саудовская Аравия, Норвегия уже пошли на смягчение карантина.
Следующая волна ожидает Испанию, Италию, Швейцарию, Австрию, Новую Зеландию и другие страны.
В Украине карантин может закончится 11 мая.
Как страны выходят из карантина: кто уже решился
Кто начал выход из карантина
Чехия
В Чехии с 24 апреля ослабили карантинные меры. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны. С 27 апреля открыли и границы для выезда, при этом не только для крайней необходимости, но и для отпусков.
27 апреля должны открыться магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах, а также фитнес-центры и зоопарки.
11 мая будут открыты торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. 25 мая откроют кафе и рестораны и снимут большинство остальных ограничений.
Израиль
В Израиле с 26 апреля по 3 мая смягчили карантин. В стране разрешили продажу еды в ресторанах на вынос, работу салонов красоты и магазинов, кроме торговых центров, которые остаются закрытыми.
Правительство Израиля планирует обсудить открытие детских садов, школ, торговых центров, парков, а также послабление карантинных ограничений для пожилых людей.
Саудовская Аравия
Король Саудовской Аравии, как пишет DW, с 26 апреля смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах, кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.
ТРЦ, а также предприятия розничной и оптовой торговли с 29 апреля смогут вновь распахнуть свои двери для покупателей. Разрешение будет действовать пока две недели. Заводы и строительные компании также смогут возобновить работу. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские останутся закрыты.
Дания и Норвегия
С 20 апреля смягчили карантинные меры в Дании. Там возобновили работу предприятия малого бизнеса, открыты школы и детские сады.
В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.
Польша
В Польше 20 апреля заявили о смягчении карантина. На первом этапе власти намерены:
Разрешить перемещение граждан в развлекательных целях (при сохранении социальной дистанции).
Открыть для посещения леса и парки. Однако детские площадки по-прежнему будут закрыты.
Позволить людям посещать церкви (при условии, что на 15 кв. м будет один прихожанин).
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Где анонсировали выход из карантина
Испания
Жителям страны разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая. "Если развитие пандемии будет продолжаться в положительном ключе, как сейчас, то с 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живём. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", – заявили власти.
При этом в стране продлили чрезвычайное положение, что делали уже два раза до этого.
Италия
В Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.
Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ. Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.
Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток.
Швейцария и Австрия
В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.
Смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее. С ограничениями откроются и рестораны.
Нидерланды
С 11 мая карантинные меры там смягчат в отношении детей. Откроются детские сады, а классы начальных школ будут заниматься в "полсилы": классы разобьют на две или несколько групп, чтобы снизить риск заболеваний. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня.
Новая Зеландия
С 27 апреля возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, разрешат собрания до 10 человек, в частности, для свадеб и похорон.
Великобритания
Ожидается, что уже на этой неделе премьер Борис Джонсон объявит о планах смягчения карантина. Это может изменить предварительное решение о действии ограничений до 7 мая, передает Telegraph.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине карантин продлили до 11 апреля. Выход из карантина будет проходить в несколько этапов.
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