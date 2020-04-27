Мир начал выходить из карантина: какие страны уже открылись и кто на старте

Ряд стран мира, в которых наблюдается положительная динамика пандемии коронавируса, решили снять карантинные ограничения и постепенно вернуться в привычный режим.

Некоторые государства уже разрешили работу малого бизнеса и прогулки на свежем воздухе, другие же готовятся сделать это уже в ближайшее время.

OBOZREVATEL собрал информацию о том, как другие страны выходят из беспрецедентного карантина.

Чехия, Дания, Саудовская Аравия, Норвегия уже пошли на смягчение карантина.

Следующая волна ожидает Испанию, Италию, Швейцарию, Австрию, Новую Зеландию и другие страны.

В Украине карантин может закончится 11 мая.

Как страны выходят из карантина: кто уже решился

Кто начал выход из карантина

Чехия

В Чехии с 24 апреля ослабили карантинные меры. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны. С 27 апреля открыли и границы для выезда, при этом не только для крайней необходимости, но и для отпусков.

27 апреля должны открыться магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах, а также фитнес-центры и зоопарки.

11 мая будут открыты торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. 25 мая откроют кафе и рестораны и снимут большинство остальных ограничений.

Израиль

В Израиле с 26 апреля по 3 мая смягчили карантин. В стране разрешили продажу еды в ресторанах на вынос, работу салонов красоты и магазинов, кроме торговых центров, которые остаются закрытыми.

Правительство Израиля планирует обсудить открытие детских садов, школ, торговых центров, парков, а также послабление карантинных ограничений для пожилых людей.

Саудовская Аравия

Король Саудовской Аравии, как пишет DW, с 26 апреля смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах, кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.

ТРЦ, а также предприятия розничной и оптовой торговли с 29 апреля смогут вновь распахнуть свои двери для покупателей. Разрешение будет действовать пока две недели. Заводы и строительные компании также смогут возобновить работу. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские останутся закрыты.

Дания и Норвегия

С 20 апреля смягчили карантинные меры в Дании. Там возобновили работу предприятия малого бизнеса, открыты школы и детские сады.

В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.

Польша

В Польше 20 апреля заявили о смягчении карантина. На первом этапе власти намерены:

Разрешить перемещение граждан в развлекательных целях (при сохранении социальной дистанции).

Открыть для посещения леса и парки. Однако детские площадки по-прежнему будут закрыты.

Позволить людям посещать церкви (при условии, что на 15 кв. м будет один прихожанин).

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Где анонсировали выход из карантина

Испания

Жителям страны разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом с 2 мая. "Если развитие пандемии будет продолжаться в положительном ключе, как сейчас, то с 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живём. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", – заявили власти.

При этом в стране продлили чрезвычайное положение, что делали уже два раза до этого.

Италия

В Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.

Только на третьей фазе, в сентябре, ожидается восстановление туризма, открытие заведений культуры и школ. Среди послаблений с 4 мая – разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не более часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

Молодежи до 18 лет позволят посещать родственников при условии использования масок и перчаток.

Швейцария и Австрия

В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

Смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее. С ограничениями откроются и рестораны.

Нидерланды

С 11 мая карантинные меры там смягчат в отношении детей. Откроются детские сады, а классы начальных школ будут заниматься в "полсилы": классы разобьют на две или несколько групп, чтобы снизить риск заболеваний. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня.

Новая Зеландия

С 27 апреля возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, разрешат собрания до 10 человек, в частности, для свадеб и похорон.

Великобритания

Ожидается, что уже на этой неделе премьер Борис Джонсон объявит о планах смягчения карантина. Это может изменить предварительное решение о действии ограничений до 7 мая, передает Telegraph.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине карантин продлили до 11 апреля. Выход из карантина будет проходить в несколько этапов.

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