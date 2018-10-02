"Вляпались": международник рассказал, как Путин поймал на "крючок" Беларусь

Беларусь надежно удерживается Россией на "газовом крючке", что и приводит к пророссийским заявлениям Александра Лукашенко и самоизоляции Беларуси от Европы.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт-международник Александр Мусиенко. По его словам, Лукашенко собирается войти в историю, как президент, который пытался удержать свою страну и противостоять всем и на всех фронтах.

"Ситуация непростая, потому что они являются союзным государством РФ. Они вляпались в эту историю с единым экономическим пространством с Россией. Интегрировались, подписали все возможные сделки: в оборонном сотрудничестве, в торговом сотрудничестве, в сотрудничестве разведок, спецслужб - все, что только может быть", - пояснил Мусиенко.

Эксперт считает, что таким образом Беларусь сама загнала себя в ловушку: в итоге они получают газ по гораздо меньшим ценам, чем его получала Украина, однако в результате этого Россия активно влияет на политику Минска.

"И мы видим это вмешательство. Например, посмотрите на последнее голосование на Генассамблее ООН, когда Беларусь фактически поддержала Россию и проголосовала против рассмотрения вопроса по оккупации украинского Донбасса на заседании ООН", - привел он пример.

То есть, уточнил Мусиенко, это был абсолютно недружественный шаг по отношению как к Украине, так и к Европе. Потому что таким образом Беларусь в очередной раз продемонстрировала, что идет в ногу с Россией, а не с ЕС.

"У Лукашенко был шанс, когда он предложил площадку для переговоров провести именно в Минске. Но в дальнейшем Беларусь снова закрылась от Европы", - резюмировал эксперт.

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