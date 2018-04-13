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Между двух огней: Трамп и Путин серьезно поговорили с Эрдоганом о Сирии

1.8тЧитать новость на украинском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонных бесед с президентами США и России, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, обсуждал ситуацию в Сирии.

По его словам, имел место "обстоятельный разговор", передает "Анадолу".

"Состоялся обстоятельный разговор на предмет шагов, которые можно предпринять для скорейшего достижения мира в Сирии. В то же время, Турция подчеркнула ошибочность конфронтации в регионе. Анкара призвала к шагам по незамедлительному обеспечению мира и предотвращению углубления гуманитарного кризиса", - сказал Эрдоган.

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Как сообщал "Обозреватель", президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник, 9 апреля, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В этом же день прошла встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

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Конфликт в Сирии
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Дональд ТрампВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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