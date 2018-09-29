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Меркель унизила Путина: росСМИ заявили о несправедливости

9.4тЧитать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ обратили внимание на то, как принимала канцлер Германии Ангела Меркель президента Турции Реджепа Эрдогана в Берлине. Они пишут о том, что главе РФ Владимиру Путину в таких почестях было отказано.

"Ангела Меркель принимает президента Турции Реджепа Эрдогана в Берлине на самом высоком уровне, несмотря на сложные отношения между двумя государствами. Российский президент Владимир Путин, встречающийся с Меркель регулярно, ни разу не удостаивался от канцлерин такого приема", - говорится в соответствующей публикации "Рамблера".

Так, церемония началась с военных почестей в резиденции президента Германии — во дворце Бельвью и встречи с его хозяином Франком-Вальтером Штайнмайером. Далее турецкий лидер провел переговоры, пресс-конференцию и отобедал с канцлером Ангелой Меркель.

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Столь радужный прием встревожил российских пользователей. "Меркель отказала Володе?" - иронизируют они.

Меркель унизила Путина: росСМИ заявили о несправедливости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меркель обвинили в том, что она унизила премьера Великобритании Терезу Мэй.

Персоны
Реджеп Тайип ЭрдоганАнгела МеркельВладимир Путин
Место
Россия
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
даже рассийцский Рамблер вынужден показать ху из ху...
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1
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Значит вове таких почестей не оказали? А может забыли? А может не забыли, что вова - кровавый диктатор? По версии немцев - кровавее Эрдогана будет?
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2
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Одиозный Сергей, Ваш Хряк Мальдивский тогда ваще Бокаса, Петрушку везде как бича принимают,о чем уж пиздеть вам рагулям,Хряк и ведет себя как ничтожество,в ООН на Россию поябедничал,пошел на кладбище у Маккейна на могиле на коленях повалялся,и пиздуй домой петушок, миссию бичевскую выполнил.
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Деминска Лисниченко
Деминска Лисниченко
Это показуха Меркель, побежит как миленькая жопу Хуитину подержать.
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