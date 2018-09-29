Меркель унизила Путина: росСМИ заявили о несправедливости

Российские пропагандистские СМИ обратили внимание на то, как принимала канцлер Германии Ангела Меркель президента Турции Реджепа Эрдогана в Берлине. Они пишут о том, что главе РФ Владимиру Путину в таких почестях было отказано.

"Ангела Меркель принимает президента Турции Реджепа Эрдогана в Берлине на самом высоком уровне, несмотря на сложные отношения между двумя государствами. Российский президент Владимир Путин, встречающийся с Меркель регулярно, ни разу не удостаивался от канцлерин такого приема", - говорится в соответствующей публикации "Рамблера".

Так, церемония началась с военных почестей в резиденции президента Германии — во дворце Бельвью и встречи с его хозяином Франком-Вальтером Штайнмайером. Далее турецкий лидер провел переговоры, пресс-конференцию и отобедал с канцлером Ангелой Меркель.

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Столь радужный прием встревожил российских пользователей. "Меркель отказала Володе?" - иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меркель обвинили в том, что она унизила премьера Великобритании Терезу Мэй.