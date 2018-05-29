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Медленно умирать: известный журналист пристыдил Россию перед ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу может стать демонстрацией величия украинского политзаключенного в России Олега Сенцова, и мир должен определиться со своей позицией в этой ситуации.

Такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, каково это – медленно умирать. Когда ты отчетливо понимаешь, что воюешь с системой, которая почти никогда не идет на попятный в ситуации прямого давления. Я могу лишь догадываться, какая воля нужна, чтобы в одиночку ставить ультиматум целому государству. Которое к тому же не привыкло обращать внимание на судьбу отдельного человека. Мне сложно представить каково это – жить, зная что тебя не включат в списки на обмен", - написал он.

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При этом он подчеркнул, что Россия сделал Сенцова своей собственностью, так как он был задержан в аннексированном Крыму.

"Мы не знаем, решатся ли футбольные чиновники обратить внимание на его судьбу. Станут ли игроки выражать солидарность с судьбой Олега. Будут ли вывешивать фанаты баннеры с его именем на трибунах. Потому что если не станут, то проиграет не Сенцов. Проиграют они сами. А если станут – то у ценностей появится шанс победить ценники", - подчеркнул Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

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Темы
ЧМ-2018Украинские политзаключенные в России
Персоны
Павел КазаринОлег Сенцов
Место
Россия
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