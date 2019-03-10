Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута

В Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.
Об этом в Twitter сообщил глава коалиции организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group Франциско Валенсия.
По его словам, 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа.
"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечения – приговаривает их к смерти", – написал он.
Из-за сбоя в электросистеме страны и отсутствия собственных генераторов, как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин, написала в Twitter депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо.
Отметим, ранее депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес сообщил о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества в период с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го.
Он также рассказал о смерти троих пациентов больницы Переса Карреньо в Каракасе. Среди них был также и недоношенный младенец.
Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал отключение света "самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет".
Desde la morgue en #Maturin nos indican personal de la funeraria que son 15 niños fallecidos el día de hoy #8Mar #Venezuela #SinLuz #Apagón pic.twitter.com/1LXFcaEkMR— Maria G Hernández Del Castillo (@MariaGMonagas) 8 марта 2019 г.
Informamos, con mucho dolor, que acabamos de confirmar el fallecimiento de una bebé prematura de 7 meses anoche en el Pérez Carreño durante el apagón. Sería la tercera muerte registrada durante las más de 24 horas de falla eléctrica.— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 9 марта 2019 г.
En nuestra última Encuesta Nacional de Hospitales se verificó la lamentable cifra de 79 fallecidos asociados a falla eléctrica en centros de salud! Igual que lo que ocurre hoy venezuela #SinLuz responsabilidad de Maduro! pic.twitter.com/0YKypkg4jC— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 8 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Венесуэлу охватили масштабные протесты. Тысячи людей вышли против президента Николаса Мадуро.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные использовали слезоточивый газ и стреляли по людям.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым главой государства.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
23 февраля стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы получили приказ развернуть войска на границе с Колумбией.
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