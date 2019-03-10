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Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута

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В Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

Об этом в Twitter сообщил глава коалиции организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group Франциско Валенсия.

По его словам, 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа.

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Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута
Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечения – приговаривает их к смерти", – написал он.

Из-за сбоя в электросистеме страны и отсутствия собственных генераторов, как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин, написала в Twitter депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо.

Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута
Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута

Отметим, ранее депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес сообщил о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества в период с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го.

Он также рассказал о смерти троих пациентов больницы Переса Карреньо в Каракасе. Среди них был также и недоношенный младенец.

Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал отключение света "самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
Венесуэла
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Севченко Николай
Севченко Николай
Вот к чему приводит, если выбрать президентом человека, который много всего обещает снизить, отменить, забрать и поделить, как Тимошенко. И который совсем не имеет опыта в управлении страной, как Зеленский. Мадуро - бывший водитель Чавеса. Голосование за популистов и по приколу может привести страну к краху и трагедии.
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