Массово умирают дети: в Венесуэле сообщили о страшных последствиях блэкаута

В Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

Об этом в Twitter сообщил глава коалиции организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group Франциско Валенсия.

По его словам, 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа.

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечения – приговаривает их к смерти", – написал он.

Из-за сбоя в электросистеме страны и отсутствия собственных генераторов, как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин, написала в Twitter депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо.

Отметим, ранее депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес сообщил о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества в период с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го.

Он также рассказал о смерти троих пациентов больницы Переса Карреньо в Каракасе. Среди них был также и недоношенный младенец.

Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал отключение света "самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет".

Informamos, con mucho dolor, que acabamos de confirmar el fallecimiento de una bebé prematura de 7 meses anoche en el Pérez Carreño durante el apagón. Sería la tercera muerte registrada durante las más de 24 horas de falla eléctrica. — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 9 марта 2019 г.

En nuestra última Encuesta Nacional de Hospitales se verificó la lamentable cifra de 79 fallecidos asociados a falla eléctrica en centros de salud! Igual que lo que ocurre hoy venezuela #SinLuz responsabilidad de Maduro! pic.twitter.com/0YKypkg4jC — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 8 марта 2019 г.

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