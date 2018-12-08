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Манафорт соврал о связях с человеком Януковича: о чем идет речь

6.1тЧитать материал на украинском

Бывший политтехнолог "Партии регионов" и председатель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт соврал следствию о сотрудничестве с политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником.

Такое заявление сделал специальный советник ФБР Роберт Мюллер, пишет The New York Times. В суд был подан документ, в котором запрашивается подробная информация об этом.

"В ходе бесед с Офисом Специального советника ФБР Манафорт многократно говорил очевидную ложь — это не были случаи просто провалов памяти", — говорится в документе.

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

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Так, отмечается, что Манафорт якобы солгал о контактах с чиновниками администрации Трампа, своих взаимоотношениях с связанным с российской разведкой Константином Килимником, попытках Килимника влиять на свидетелей и обстоятельствах, связанных с выплатой фирме, работавшей на Манафорта, 125 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Манафорт нарушил условия досудебного соглашения со следствием по делу о вмешательстве России в выборы в США.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Пол МанафортРоберт МюллерВиктор ЯнуковичДональд Трамп
Место
США
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