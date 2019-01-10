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''Махина'' весом 350 тонн! В США без шума и пыли передвинули целое здание. Видео

1.6тЧитать материал на украинском

В Вашингтоне (США) на огромной платформе перевезли здание старейшей в городе синагоги.

Постройка, которая располагалась на 3-й улице американской столицы, переехала на расстояние в 70 метров, сказано в сюжете "Голоса Америки" (что посмотреть видео, проскрольте до конца видео).

На месте бывшей синагоги воздвигнут Еврейский музей города, который будет рассказывать историю еврейства.

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"Последние 15 лет мы рассказывали историю еврейства в начале улицы. Развитие города привело к расцвету этого города. И мы решили передвинуть здание и вокруг него основать новый культурный центр", – рассказала директор Еврейского музея Вашингтона Кара Блонд.

Архитектор проекта Адам Рубинсон сообщил, что "эта махина, весом более 350 тонн" была перенесена на новое место, чтобы сохранить еврейскую идентичность в Вашингтоне.

Первоначальная синагога была открыта в 1876 году. Президент США Улисс С. Грант присутствовал на открытии. Новый музей на ее месте должен открыться через два года.

Как OBOZREVATEL сообщал, в оккупированном Россией Крыму так называемые власти официально отменили поиск компании-подрядчика, которая должна была начать новую огромную стройку в Севастополе.

Место
США
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ёпта, фигасе, украинцы, как ваши хозяева могут! Это вам не тупые москали.
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