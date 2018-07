"Лживые и сумасшедшие": Трамп охарактеризовал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным успешной, а прессу, которая раскритиковала пресс-конференцию президентов, обвинил в лживости и сумасшествии.

"В то время, как я провел замечательную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялся еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. Печально, что СМИ не осветили это таким образом - лживые СМИ просто сошли с ума", - написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, успех на саммите НАТО заключался в том, что он заставил союзников выделять больше средств на оборону.

"Они заплатили еще 33 миллиарда и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, все только благодаря мне. НАТО была слабой, но теперь она снова сильная (и это плохо для России). СМИ только говорят о том, что я был грубым с лидерами, и ничего не упоминают о деньгах", - подчеркнул Трамп.

