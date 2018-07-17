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"Лживые и сумасшедшие": Трамп охарактеризовал встречу с Путиным

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Президент США Дональд Трамп считает свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным успешной, а прессу, которая раскритиковала пресс-конференцию президентов, обвинил в лживости и сумасшествии.

"В то время, как я провел замечательную встречу с НАТО, собрав значительные суммы денег, у меня состоялся еще более прекрасная встреча с Владимиром Путиным. Печально, что СМИ не осветили это таким образом - лживые СМИ просто сошли с ума", - написал Трамп в своем Twitter.

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По его словам, успех на саммите НАТО заключался в том, что он заставил союзников выделять больше средств на оборону.

"Они заплатили еще 33 миллиарда и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, все только благодаря мне. НАТО была слабой, но теперь она снова сильная (и это плохо для России). СМИ только говорят о том, что я был грубым с лидерами, и ничего не упоминают о деньгах", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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