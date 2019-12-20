"Этого никогда так и не произошло": Луценко рассказал, как его "кинул" адвокат Трампа

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, рассказал как его якобы обманул адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Историей их общения он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 20 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам Луценко, после отказа бывшего американского посла Мари Йованович помочь вернуть в Укриану 7 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича, он решил встретиться с Джулиани.

Луценко рассказал, как его "кинул" адвокат Трампа golos.ua

"Адвокат Трампа пообещал устроить встречу с генеральным атторнеем США. К сожалению, никогда такой встречи не произошло. Конечно, Джулиани, интересовал вопрос скандального трудоустройства сына вице-президента Джо Байдена Хантера", – признался Луценко.

Луценко рассказал, как его "кинул" адвокат Трампа Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко также заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

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