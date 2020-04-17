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17 апреля • обновлено в 13:46
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Лукашенко уколол Россию за критику из-за коронавируса

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал очередной выпад в сторону России, заявив, мол, там высказывают нарекания, что в его стране не борются с коронавирусом так, как все.

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При этом подчеркнул, что критиканы даже не ведают тем, насколько успешно, по сравнению с другими государствами, им удается справляется с пандемией. Об этом он сказал во время рабочей поездки по Гродненской области, передает БЕЛТА.

"Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают", – возмутился белорусский лидер.

"Все уничтожили и в нас камни бросают!" Лукашенко уколол Россию за критику из-за COVID-19

По его словам, Беларуси удалось не допустить всплеска распространения вируса. На сегодня в стране освободилось уже больше коек, чем в целом госпитализированных людей с COVID-19. Однако, подчеркнул он обращаясь к губернатору Гродненской области, "расслабляться еще рано".

"По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID-19 превратился в политику. Я этого ожидал... Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало", – констатировал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
медицина
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