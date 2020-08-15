Лукашенко – странам ЕС: у себя порядок наведите, мы страну не отдадим

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти "удержат ситуацию" и страну "никому не отдадут".

Об этом он сказал 15 августа на совещании в Министерстве обороны, передает TUT.BY. Политик отказался от посредничества западных стран.

"У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", – сказал президент.

Лукашенко утверждает, что обстановку в стране и общество "продолжают раскачивать". "Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится", – считает политик.

"Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 августа Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране и позвонил по телефону главе РФ Владимиру Путину.

Bloomberg заявили, что люди из окружения президента Беларуси изучают возможность бегства в Россию в случае отстранения от власти.

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