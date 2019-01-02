''Лукашенко придется убить'': раскрыт подлый план Путина по Беларуси

Россия заинтересована в том, чтобы "снять" Лукашенко с должности президента Беларуси,

Как рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Народной правде", причина заключается в том, что Лукашенко не оправдал желаний российского главы Владимира Путина, который наделся, что "Беларусь объявит о вхождении в РФ".

"Лукашенко продолжает пока ускользать. Кстати, недавно в одном из интервью Лукашенко прямо говорил, что на него давят, заставляют отказаться от независимости, шантажируют ценами на нефть, поэтому мы не можем говорить о братских отношениях с Россией. Маневрирует как хочет", — напомнил публицист.

"Я думаю, Лукашенко не сдастся. Поэтому не знаю, как Кремлю его убрать, разве что придется убить. Очень вероятно, что они с ним будут как-то разбираться под 2020-й год, когда в Беларуси намечены президентские выборы", — считает Пионтковский.

По мнению публициста, граждане Беларуси поддержат Лукашенко, если он вдруг "объявит себя защитником белорусской независимости от российской экспансии".

"В Беларуси большинство воспринимало себя советскими людьми, но за годы независимости белорусское самосознание выросло. Белорусам не нравится вхождение в состав России", — добавил он.

Путин и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией, сказав гражданам Беларуси, что страна нуждается в их интеллекте и энергии. "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — говорил он.

Еще до этого Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. "Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — заявлял политик.

В то же время Лукашенко успел прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве, а вскоре и вовсе заговорил о важности союза с Россией, передав личные поздравления главе РФ.