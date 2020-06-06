Лукашенко похвалил свой сценарий борьбы с коронавирусом и призвал белорусов больше гулять

Президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворен тем, что его стране не пришлось идти на крайние меры в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает "Белта", об этом он заявил 6 июня на встрече с активом Могилевской области.

Александр Лукашенко

"Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", – сказал Лукашенко.

По его словам, решение не вводить тотальный карантин и комендантский час оправдало себя.

"Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью", – отметил президент Беларуси.

При этом он подчеркнул, что нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, но подходить к этому с умом.

"Нужно быть очень аккуратными и осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь, ни в коем случае. Поберегите себя, но умно. Не закрываясь где-то в углу, а больше будьте на свежем воздухе", – посоветовал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко изменил свою риторику о коронавирусе и заговорил о вероятности второй волны эпидемии в Беларуси. Президент также признался, что надеется на помощь высших сил в борьбе с пандемией.

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