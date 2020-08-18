Лукашенко переговорил с Путиным и привел войска в полную боеготовность

Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

Об этом политик заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности. Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств.

"Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", – сказал он.

Политик утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и это якобы скоординированные действия.

Властям, по словам Лукашенко, для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.

В ходе разговора с Лукашенко президент России сообщил о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам, касающимся ситуации в Беларуси.

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