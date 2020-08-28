Лукашенко ответил на критику за то, что "бегал по улицам с автоматом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет стрелять в белорусский народ.

Так он ответил на критику в свой адрес после того, как был замечен с автоматом в руках возле Дворца независимости, передает БЕЛТА.

"Вы меня начинаете критиковать за то, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", – заявил он.

Лукашенко добавил, что "на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что протестам в его стране могли поспособствовать США. В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в республике.

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