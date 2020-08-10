Лукашенко обвинил "майданутых" украинцев в причастности к протестам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за протестами в его стране после выборов якобы стояли люди из Чехии, России, Польши и "майданутые" из Украины.

Кроме того, общаясь с прессой, он отметил, что не допустит в своей стране Майдана, как бы этого кому-то ни хотелось, передает БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", – отметил белорусский лидер.

"А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", – добавил Лукашенко.

По словам политика, больше всего в противостоянии в Беларуси якобы заинтересована Чехия, которая призывала людей выходить на улицы.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", – сказал глава государства.

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа. – Ред.) идут команды. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", – добавил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что упомянутые якобы приезжие не лезут сами на штыки, а отправляют на них других людей, белорусов.

"Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили – они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД", – сказал Лукашенко.

Он также пообещал разобраться с каждым, кто провоцирует и толкает молодежь к участию в акциях протеста.

"Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем", – пригрозил белорусский лидер.

Подытоживая, он добавил, что протестующие якобы собирались идти штурмом на Дворец Независимости в Минске.

"В 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: "Нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости"… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Их уберегли от критического шага", – сказал Лукашенко.

"Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Лукашенко заявил, что выборы в его стране прошли как общенациональный праздник, а протестующие, по его мнению, – это управляемые Западом "овцы".