'Лукашенко нужно взорвать ситуацию, а Путину – не остаться в дураках': что говорят в Беларуси и России о ЧВК Вагнера

За считанные дни до президентских выборов в Беларуси были задержаны 33 боевика российской ЧВК Вагнера. Согласно официальной версии, их задачей была дестабилизация обстановки в период предвыборной кампании.

Тем не менее, эта история не так проста, как кажется, заявили в комментарии OBOZREVATEL эксперты из Беларуси и России. Так, политолог Дмитрий Орешкин назвал это происшествие спектаклем, адвокат Марк Фейгин допустил, что ЧВК Вагнера готовили к определенным действиям в день выборов и сразу после них, а оппозиционер Анатолий Лебедько предположил, что Лукашенко использовал вагнеровцев в своей игре.

Далее в материале OBOZREVATEL – их прямая речь.

Дмитрий Орешкин: Лукашенко устроил спектакль, "русский мир" Путина трещит по швам

Мне кажется, что здесь слишком много признаков предвыборного спектакля. А поскольку это страна Лукашенко, то все спектакли играются по его сценарию.

Вряд ли вагнеровские люди были посланы туда прямо Кремлем. Просто потому, что Беларусь ни в какой мере не Афганистан. Они что, захватят Минск? Арестуют или убьют Лукашенко? Как они могут "дестабилизировать ситуацию", по выражению Лукашенко? На митинги ходить, что ли? Кого-то убивать? На мой взгляд, это выглядит просто несерьезно.

Кроме того, это совершенно не путинский стиль. Когда Путин захватывал Крым, он вел себя совершенно по-другому. Прежде всего, заранее была проведена мощная кампания, половина крымской украинской армии на самом деле смотрела в Москву, а не в Киев.

С белорусской ситуацией не так. Там Лука все время перетряхивает спецслужбы, меняет, заботится об их лояльности. Силовики вроде бы тоже. Так что попытка тремя десятками архаровцев устроить бучу была бы мгновенно подавлена, и Путин выглядел бы, мягко говоря, дураком.

Поэтому я не верю, что это стратегия Путина. Зато я верю, что это стратегия Лукашенко, потому что у него очень серьезная ситуация. Единственный плюс, который он может продать своему избирателю и Европе – это создание белорусской государственности. В этом смысле его поддерживает население, потому что белорусы хотят свою страну, они не хотят под крыло Кремля.

Насколько я понимаю, Путин рассчитывает отыграть беспроигрышную стратегию: или побеждает альтернативный Лукашенко человек, который зависит от Москвы, или выигрывает Лукашенко, но его экономические, политические и другие позиции становятся запредельно слабыми, он теряет поддержку большинства.

Соответственно, Лукашенко сейчас нужно взорвать ситуацию: или я – или Кремль, или я – или вы уходите под Путина. Продемонстрировать, что Москва готова захватить власть силовым образом, организовать какой-то антилукашенковский Майдан, для чего он этих ребят и загнул.

Но я не думаю, что Лукашенко с кем-то заранее договаривался, чтобы ему послали этих архаровцев, а он их арестовал. Думаю, они в Беларуси были почти всегда. Беларусь – это перевалочная база. Открытая граница с Россией и достаточно свободное перемещение оттуда по Европе и другим странам мира.

Не могу сказать, что Беларусь – это совсем уж проходной двор, но там серая зона, в которой Лукашенко позволял быть людям разных политических окрасов, если они не вмешивались в его внутренние дела.

Конечно, эти джентльмены были под контролем белорусских спецслужб. В нужный момент Лукашенко дал команду вскрыть, и они вскрыли.

Сухой остаток в этой истории такой. Когда перед Лукашенко встал вопрос о сохранении власти, он принес в жертву своим тактическим интересам все то, о чем он так любил рассказывать на протяжении 20 лет – союзное государство, широкая славянская душа… Концепция "русского мира", которую так любит Владимир Владимирович Путин, продолжает трещать по швам.

Теперь он понимает: если он останется у власти, то как-то с Путиным договорится. Обидится Путин или нет – это его дело. Но Лукашенко знает, что в очередной раз он сумеет сыграть в свою нехитрую игру. "Или я ухожу на Запад, или ты даешь деньги", – говорит он Путину, "Или я ухожу на Восток, и российские ракеты будут у ваших границ", – говорит он Западу.

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Марк Фейгин: власть Лукашенко реально шатается, а Путину нужны варианты

Конечно, все знают только непосредственно вовлеченные в процесс лица, но из той информации, которая появляется, из того, что дает официальный Минск, и того, как это комментирует Москва, я думаю, что действительно сотрудников ЧВК Вагнера там собирали для каких-то действий – в период предвыборной кампании и сразу после нее.

Версия про транзит – о том, что якобы из Минска они собирались ехать дальше – не выдерживает никакой критики. В конце концов, езжайте – чего вы там сидели четыре дня? Нахождение их сначала в гостинице, потом – в санатории, даже с учетом пандемии, выглядит странно.

Я считаю, что их собирали, как в Крыму, просто немного по другой схеме. Кто собирал? Тут сомнений никаких, это план Кремля.

Но вопрос в другом: хочет ли Кремль действительно избавиться от Лукашенко или всего лишь надавить на него так сильно, чтобы он подписал дорожную карту, этот 31-й протокол, по интеграции Беларуси в состав России. Самое главное для Путина в этом протоколе – проведение выборов союзного президента. Для него это более качественная пролонгация власти, чем обнуление.

Не то чтобы этот вопрос для Путина не закрыт, но он любит варианты. Такой вариант рассматривался изначально, когда в декабре 2019 года с Лукашенко обо всем договорились. Но потом пришлось все пересматривать, потому что он их тупо кинул. Путь диверсификации, чтобы хотя бы внешне показать какие-то изменения, не закрыт.

В этом смысле Беларусь нужна Путину для двух целей: первая – чтобы осуществить эту видимую диверсификацию власти, которая по сути ничего не изменит. Вторая – это аншлюс Беларуси, де-факто – оккупация. И неважно, как она будет называться.

За 26 лет нахождения Лукашенко во власти это первый случай, когда его власть реально шатается. Москва использует кандидатов, которых она контролирует либо напрямую, Бабарико и Цепкало, либо опосредованно, как Тихановскую. В последнем случае, на мой взгляд, очень сильна манипулятивная составляющая. Сама по себе она честный, хороший человек, но Тихановская – это торпеда, средство в этой большой кампании.

ЧВК Вагнера сидит и ждем команды. Какой команды? Таким людям об этом не говорят. "Вы просто сидите в санатории, а что вы будете делать, мы вам скажем, когда придет время". Что бы там происходило, сейчас трудно судить, но, возможно, уже и этих действий было достаточно. Может быть, это была сознательная провокация, чтобы Лукашенко понял, что все очень серьезно.

По отрывочным слухам, он нервничает, якобы он перенес гипертонический криз или даже инфаркт. Правда это или нет – проверить сложно. Но то, что Лукашенко понимает, что его власть шатается – это точно, потому что он сам делает такие заявления о дестабилизации.

Вагнеровцы – не единственный инструмент для давления на Лукашенко. Я думаю, что значительная часть спецслужб Беларуси, силовых органов, армии находятся под контролем Москвы. Поэтому я могу предположить, что попадание под арест вагнеровцев – это далеко не весь план Москвы.

Я считаю, что Кремль готов оставить слабого, полностью зависимого Лукашенко. Но план по привозу своего "Зеленского" в Беларусь у Москвы есть.

Митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановской

Анатолий Лебедько: Лукашенко провел спецоперацию с релаксирующими вагнеровцами

Здесь существует несколько версий. Версия первая – что это продолжение спецоперации Александра Лукашенко по переназначению себя президентом Республики Беларусь.

Вагнеровцы давно используют Беларусь как перевалочную базу, как "дом отдыха", где они релаксируют после своих боевых будней. Они просто регулярно периодически сюда приезжают. И сам факт их нахождения в стране Александр Лукашенко использовал для достижения целей и задач своей избирательной кампании. Ему нужен враг, а Россия сейчас выглядит правдоподобным врагом, от которого могут исходить угрозы.

Вторая версия – допустим, Лукашенко прав, и вагнеровцы прибыли в Беларусь для дестабилизации в стране. Но в таком случае мы могли бы ожидать определенных логистических действий со стороны белорусских властей. Во-первых, белорусский посол в Москве мог бы быть отозван для политических консультаций, Макей (министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. – Ред.) инициировал бы какие-то действия в рамках Совбеза ООН, а Лукашенко вместе с силовиками выехал бы в район Смоленска и Орши, выкапывал бы ямки и закапывал бы приграничные столбы. Или, по крайней мере, Лукашенко сделал бы серьезное политическое заявление и потребовал бы разъяснений от Москвы.

Но мы этого не увидели. Да, были какие-то намеки о том, что вагнеровцы приехали к нам с несветлыми мыслями, но в действии это никак не проявилось. Действия мы увидели со стороны РФ, которая отправила ФСБ на границу с Беларусью и там начала ужесточать контроль на границе. Плюс Россия заморозила все авиаперелеты. Это делает Россия.

Таким образом, мы имеем два сценария, во главе одного из которых Александр Лукашенко, другого – Владимир Путин. Который из них существует на самом деле, мы узнаем в ближайшее время. Хотя большинство населения Беларуси все же считает более правдоподобной первую версию.

Конечно, белорусско-российские отношения сейчас выглядят прохладными как никогда. Это первая кампания, когда Лукашенко не имеет публичной политической поддержки от Москвы. Он не имеет финансирования от Москвы как кандидат в президенты.

Мы также помним, что Путин в большой обиде на Лукашенко, который не позволил ему пролонгировать свое нахождение в Кремле через сценарий инкорпорации Беларуси в состав РФ.

Если речь о первом сценарии, удастся ли Лукашенко достичь своей цели? Думаю, что нет. Потому что, что бы сейчас ни предлагал его штаб, все это не способствует изменению его рейтинга, который находится на исторически низком уровне, и перелом в настроениях избирателей не наблюдается. На встречи единого кандидата от сторонников перемен, Светланы Тихановской, приходит все больше и больше людей.

Лукашенко не удается переломить ситуацию, и это следствие многих факторов. Во-первых, психологическая усталость, которая накопилась за 26 лет, во-вторых, коронавирус, который был катализатором многих негативных процессов, в-третьих, неэффективная экономическая политика. Поэтому люди действительно хотели бы, чтобы Лукашенко ушел.

Попытки сыграть на том, что он единственный защитник суверенитета, что он единственный может защитить страну от угроз со стороны Москвы, уже не прокатывают. По крайней мере, среди большинства избирателей.