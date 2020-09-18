Лукашенко не закроет границы с ЕС и Украиной, а протесты в Беларуси выдыхаются, – эксперт

Заявление Александра Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с 1994 года, о закрытии границы со странами Европейского Союза и ее усиления с Украиной, – это, по сути, пиар, а сами границы не закрыты до сих пор.

Такое мнение OBOZREVATEL выразил политический эксперт Игорь Тышкевич. По его словам, государственная граница Беларуси и Украины была усилена еще 4-5 августа по взаимной договоренности стран.

"Заявление Лукашенко – часть его публичной политики, к которой он очень часто обращается. Это попытка поговорить со своей аудиторией, потому что усиление границы с Украиной, например, по взаимному согласию произошло еще 4-5 августа. Относительно военных провокаций, то Беларусь точно на это не пойдет. Троллинг украинской власти – это уже другое. Границы с ЕС тоже, насколько я знаю, не закрыты", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, в общем, с точки зрения идеи, протесты в Беларуси выдыхаются и Лукашенко уже ничего не мешает перейти к реализации плана по транзиту власти.

"Сначала он изменит Конституцию, а дальше перейдет к транзиту власти. А то, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, то они так же не признают Мадуро президентом Венесуэлы. Но это не мешает европейским нефтяным компаниям, которые работали там, продавать венесуэльскую нефть по всему миру", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".