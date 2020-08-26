Лукашенко не взял трубку, когда ему звонили Меркель и Макрон, – премьер Эстонии

Президент Беларуси Александр Лукашенко не брал трубку во время телефонных звонков главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает "Интерфакс" со ссылкой на радионовости телерадиовещания ERR. Он отметил, что Меркель и Макрон, пытаясь получить информацию о ситуации в Беларуси, звонили не только главе РФ Владимиру Путину.

"Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", – сообщил Ратас.

По его словам, Франция и Германия заинтересованы в "свободных и демократических выборах" в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Меркель и Макрон обсудили с Путиным ситуацию в Беларуси. Канцлер Германии заявила, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов. Но глава РФ акцентировал внимание на "неприемлемости любых попыток вмешательства в дела" Минска.

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