Лукашенко назвал Украину и США организаторами протестов в Беларуси

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что за массовыми протестами в стране стоят США, Чехия, Литва и Украина.

Об этом он рассказал во время интервью российским СМИ. С его слов, если бы не было внешнего фактора, "мы бы давно справились с этими проблемами".

"Что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", – высказался он.

Также Лукашенко сказал, что не намерен вести переговоры с оппозицией.

"С "кем-либо" президенты не ведут переговоры. Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры. Если это оппозиция, а это, скорее всего – это та, которая эти две программы выдвинула – мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать?" – рассуждал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко назвал "американцев" виновными в протестах в Беларуси.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!