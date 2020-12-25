Лукашенко: мерзавцы через Украину везли тоннами оружие, готовили теракты в Беларуси

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании террористической группы Николая Автуховича, которая возила оружие через Украину.

Как сообщает БелТА, Лукашенко отметил успешную работу белоруских спецслужб.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был…" – сказал он.

По словам главы Беларуси, группа готовила теракты по всей стране, и уже начала их осуществлять.

"На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", – добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что существуют еще "несколько группировочек".

"Своих два-три (человека в этих группировках, – ред.) есть, оттуда (из-за границы, – ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – рассказал нелегитимный лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей.