Лукашенко больше не законный лидер Беларуси, – президент Литвы

Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко.
Президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко как лидера Беларуси.
В интервью Sky News он заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог с оппозицией.
Также президент Литвы отметил, что нормальных отношений с их соседом Беларусью быть "не может до тех пор, пока не будут проведены свободные выборы".
Он предупредил Европу, что если она проигнорирует кризис в Беларуси, то страна рискует стать государством-сателлитом России.
"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь может быть полностью интегрирована в Россию. Мы – не только Литва, но и весь Европейский Союз – заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", – добавил Науседа.
Напомним, ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Лукашенко "диктатором с окровавленными руками".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основу граждан, которые сейчас протестуют в стране, составляют люди безработные и с криминальным прошлым.
Также Лукашенко заверил, что он находится в стране и "пока живой".
При этом российский политолог Валерий Соловей сообщил, что у Лукашенко случился инсульт.