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Лукашенко больше не законный лидер Беларуси, – президент Литвы

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
5,1 т.
Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко

Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение легитимность Александра Лукашенко как лидера Беларуси.

В интервью Sky News он заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог с оппозицией.

Также президент Литвы отметил, что нормальных отношений с их соседом Беларусью быть "не может до тех пор, пока не будут проведены свободные выборы".

Он предупредил Европу, что если она проигнорирует кризис в Беларуси, то страна рискует стать государством-сателлитом России.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь может быть полностью интегрирована в Россию. Мы – не только Литва, но и весь Европейский Союз – заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", – добавил Науседа.

Напомним, ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Лукашенко "диктатором с окровавленными руками".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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