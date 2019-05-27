"Лучший отель в Москве": Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи глупый неуместный анекдот, в котором оскорбил Украину.

В частности, рупор путинского режима сравнил государство с московской гостиницей. Едкий анекдот он рассказал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На эту тему есть очень популярный анекдот сейчас в России: вы знаете, все-таки хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в Украине. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве", – ехидно озвучил подобие шутки Соловьев, ожидая смеха в зале.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев.

Также топ-пропагандист путинского режима разразился неуместными колкостями о национальном гимне Украины. Он заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью.

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