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"Лучший отель в Москве": Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи глупый неуместный анекдот, в котором оскорбил Украину.

В частности, рупор путинского режима сравнил государство с московской гостиницей. Едкий анекдот он рассказал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На эту тему есть очень популярный анекдот сейчас в России: вы знаете, все-таки хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в Украине. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве", – ехидно озвучил подобие шутки Соловьев, ожидая смеха в зале.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев.

Также топ-пропагандист путинского режима разразился неуместными колкостями о национальном гимне Украины. Он заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
С учетом сокращения населения Свынорейха, скоро в этой гостинице поместится все население Украины-Шумерии
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Юг Руси
Юг Руси
Такого "позора" я ещё не встречал 😁
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