Локдаун в Англии позволил снизить число заражений COVID-19 на 30%

Благодаря общенациональному локдауну в Англии, который длился месяц, число заражений коронавирусом COVID-19 снизилось на 30% и сейчас пандемия в стране отступает.

Как пишет Reuters, такие результаты показало масштабное исследование, в котором приняли участие более 100 000 добровольцев.

Напомним, что второй за время пандемии тотальный карантин был введен в Англии с 5 ноября. Так власти страны решили обуздать быстро растущее число инфекций и защитить свою систему здравоохранения. Со 2 декабря англичане вернутся к региональным ограничительным мерам.

Согласно промежуточным результатам исследования Имперского колледжа Лондона и Ipsos MORI, уровень инфицирования после месячного локдауна упал на 30%, до 96 человек на 10 000 инфицированных в период с 13 по 24 ноября. Предыдущий показатель в период с 16 октября по 2 ноября был на уровне 130 случаев заражения на 10 000 человек.

"Результаты показывают, что число случаев заболевания росло, когда страна уходила на локдаун, но за этим последовало снижение, поскольку национальные меры успешно снизили уровень инфицирования по всей стране", – отметили в Министерстве здравоохранения Англии.

Также в ведомстве добавили, что хотя распространенность болезни все еще высока, она продемонстрировала резкое снижение в нескольких районах северной Англии, которые с начала декабря должны ввести самый жесткий уровень ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL: