Лично отдал приказ: в Госдепе Трампа обвинили в шантаже Украины

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о замораживании военной помощи Украине.

Об этом на заседании Конгресса заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, о чем говорит опубликованная стенограмма.

Чиновник рассказал, что была встреча заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами, где и обсуждался вопрос военной помощи нашей стране. Поддержали Украину представители всех ведомств, кроме административно-бюджетного управления.

"Я решительно выступил в поддержку восстановления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома. Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", – пояснил Хейл.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудница Пентагона Лара Купер сообщила, что в администрации президента США Дональда Трампа были намерены разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Ранее арестованный в Штатах бизнесмен Лев Парнас заявлял, что Украина знала, что США заморозят военную помощь, если Киев не начнет расследовать уголовное дело против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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