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Лавров выдвинул Зеленскому циничные требования по Донбассу

2.2т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019".

Такое циничное высказывание прозвучало в интервью "АиФ". "Сигналы, направлявшиеся президентом В. Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины..." – утверждает министр страны-агрессора.

При этом Лавров выдвинул нынешнему руководству Украины весьма возмутительные требования, обвиняя его в обострении ситуации.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

ТАСС

"Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей "ДНР" и "ЛНР" к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно", – сказал глава МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ просочилась информация о том, что президент России Владимир Путин в скором времени может сменить главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны – Сергея Шойгу.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Лавров Владимир Зеленский
Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да кого интересует мнение ватного Лаврова? Только ватодрочеров
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Mega Death
Mega Death
Украинские клоуны всё за шутку принимают)) Страна -цирк!
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Го Валентин
Го Валентин
Эта выжившая из ума "печальная лошадь" должна уже трусить рысцой на свою дачу огурцы выращивать, а не пальцы гнуть.
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