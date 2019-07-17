Лавров выдвинул Зеленскому циничные требования по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019".

Такое циничное высказывание прозвучало в интервью "АиФ". "Сигналы, направлявшиеся президентом В. Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины..." – утверждает министр страны-агрессора.

При этом Лавров выдвинул нынешнему руководству Украины весьма возмутительные требования, обвиняя его в обострении ситуации.

Сергей Лавров ТАСС

"Украинское руководство должно "повернуться лицом" к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей "ДНР" и "ЛНР" к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно", – сказал глава МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ просочилась информация о том, что президент России Владимир Путин в скором времени может сменить главу министерства иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны – Сергея Шойгу.

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