Хангошвили в Берлине убил наемник ФСБ: названо имя и детали

Авторитетным СМИ удалось найти новые подтверждения того, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ России "Вымпел".

В частности, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также некоторые подробности перемещений Красикова по Европе.

Как пишет The Insider, в 2019 году Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ФСБ. Данные с мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с "вымпеловцами".

Хангошвили в Берлине убил наемник ФСБ

Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда "Вымпела", который тесно связан с руководством ФСБ.

Отмечается, что перед убийством Красиков посетил Париж и Варшаву, а затем поехал в Берлин. Он несколько раз менял телефоны. 23 августа в 11:58 он якобы убил Хангошвили двумя выстрелами в голову.

Что такое "Вымпел"

Спецподразделение "Вымпел" (или управление "В" Центра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 году после начала войны в Афганистане. Официально "Вымпел" был создан для проведения операций за пределами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ СССР — и только письменно.

После распада СССР "Вымпел" был переориентирован на задачи внутри страны. Официально деятельность за рубежом там отрицают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Расследование громкого убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине взяла на себя Федеральная прокуратура Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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