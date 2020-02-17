Главная Новости
17 февраля • обновлено в 20:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Хангошвили в Берлине убил наемник ФСБ: названо имя и детали

3.3т
Читать материал на украинском

Авторитетным СМИ удалось найти новые подтверждения того, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ России "Вымпел".

В частности, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel установили как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также некоторые подробности перемещений Красикова по Европе.

Как пишет The Insider, в 2019 году Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ФСБ. Данные с мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с "вымпеловцами".

Новости
Убийство Хангошвили: Германия нашла громкие доказательства причастности России

Хангошвили в Берлине убил наемник ФСБ

Хангошвили в Берлине убил наемник ФСБ

Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда "Вымпела", который тесно связан с руководством ФСБ.

Отмечается, что перед убийством Красиков посетил Париж и Варшаву, а затем поехал в Берлин. Он несколько раз менял телефоны. 23 августа в 11:58 он якобы убил Хангошвили двумя выстрелами в голову.

Что такое "Вымпел"

Спецподразделение "Вымпел" (или управление "В" Центра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 году после начала войны в Афганистане. Официально "Вымпел" был создан для проведения операций за пределами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ СССР — и только письменно.

После распада СССР "Вымпел" был переориентирован на задачи внутри страны. Официально деятельность за рубежом там отрицают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич
Место
Германия
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
11
4
Смешно
7
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Одна помойка сослалась на другую помойку. Если "инсайдер" это "авторитетное СМИ" то обнюхиватель это эталон правдивой журналистики и светоч мудрости.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да заньте в с.ку этот пилингкат и всех остальных,тьху гидота онижедетская.!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, и что дaльше? Изрaиль ликвидиpyet apaбскux тeppopuстов без caнтиментов и где заблагорассудится. CШA руководствуясь решениями директора ЦРУ в Гуантанамо годами содержат иностранных граждан без суда и следствия. И них...я страшного! Коллективный Запад доволен. Кстати, именно Германия отказала в экстрадиции этого тeppoриста, чем и подписала ему смертный приговор, не оставив других вариантов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги