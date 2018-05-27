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Крайние меры: Израиль из-за угроз заблокировал море. Первые фото

8.7тЧитать новость на украинском

Израиль строит морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Завершить работы над заграждением планируют до конца года, сообщается на странице в Twitter министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

" Сегодня мы начали строительство единого морского барьера такого рода в мире, который заблокирует возможность проникновения в Израиль морем", - написал министр.

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Он подчеркнул тот факт, что благодаря этому заграждению "ХАМАС (палестинское движение. - Ред.) потеряет еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложены огромные средства".

"Мы будем продолжать защищать граждан Израиля силой", - резюмировал Либерман.

Напомним, на границе Израиля с сектором Газа возобновились бои, появилась информация о погибшем.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Израилю предрекли войну на другом фронте.

Место
Израиль
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