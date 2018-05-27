Крайние меры: Израиль из-за угроз заблокировал море. Первые фото

Израиль строит морское заграждение вдоль границы с сектором Газа, по которому недавно нанес новый удар в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Завершить работы над заграждением планируют до конца года, сообщается на странице в Twitter министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

" Сегодня мы начали строительство единого морского барьера такого рода в мире, который заблокирует возможность проникновения в Израиль морем", - написал министр.

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Он подчеркнул тот факт, что благодаря этому заграждению "ХАМАС (палестинское движение. - Ред.) потеряет еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложены огромные средства".

"Мы будем продолжать защищать граждан Израиля силой", - резюмировал Либерман.

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 травня 2018 р.

Напомним, на границе Израиля с сектором Газа возобновились бои, появилась информация о погибшем.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Израилю предрекли войну на другом фронте.