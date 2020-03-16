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16 марта • обновлено в 17:54
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Коронавирусом заразились 174 тысячи человек

2.8т
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Коронавирусом COVID-2019 в мире заразились уже 174 780 человек, из них 6 686 – скончались. Вылечились 77 867 человек.

Инфекция распространилась на 162 страны и территории. Об этом свидетельствуют данные на сайте worldometers.info.

Ситуация с коронавирусом в мире: количество зараженных превысило 170 тысяч

Китай, где пик распространения уже прошел, остается в лидерах. Там 80 880 зараженных, из которых 67 819 удалось выздороветь. Скончались 3 213 человек.

В Европе больше всего пострадала Италия: 24 747 зараженных, из которых вылечились только 2 335. Скончались 1 809 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире: количество зараженных превысило 170 тысяч

worldometers.info

В тройке лидеров идет Иран. Там 14 991 зараженных, из которых вылечились 4 590. Количество умерших составляет 853.

Ситуация с коронавирусом в мире: количество зараженных превысило 170 тысяч

worldometers.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что количество зараженных составляло 169 тысяч человек, 76 тысячам удалось вылечиться. Количество умерших составляло 6,4 тысячи, а количество охваченных стран и территорий – более 150.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Хорошо бы увидеть эти цифры в разрезе половой и возрастной принадлежности.
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