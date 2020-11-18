Коронавирусом в мире заразилось почти 56 млн человек: статистика на 18 ноября. Обновляется

Состоянием на среду, 18 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились 55,9 млн человек. За минувшие сутки обнаружено больше 546 тысячи новых зараженных.

От болезни в мире умерли более 1,3 млн пациентов, а выздоровели – почти 39 млн. Больше всего новых зараженных за день зарегистрировали в США – 157 тысяч, Индии – 39 тысяч и Бразилии – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 557 657 человека. Умерли 9 856 пациентов, выздоровели – 250 983.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (12 млн), Индия (9 млн) и Бразилия (6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В Украине семьи погибших от COVID-19 медиков не получают компенсации.

Названы главные отличия двух самых обнадеживающих вакцин против COVID-19.

У новоизбранного мэра города Черноморская Одесской области Василия Гуляева обнаружили COVID-19.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил отрицательный тест на коронавирус и сразу пошел "инспектировать" город. "Хочу сообщить всем жителям города, что я получил отрицательный тест на COVID-19. Понятно, что я так долго не мог сидеть в изоляции, поэтому приехал как раз на инспектирование строительства памятника участникам АТО", – сказал он.