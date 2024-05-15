Темнокожая актриса в роли Джульетты с Томом Холландом не понравилась сети, но настоящие фанаты Шекспира в восторге. Первые фото

Звезда франшизы "Человек-паук" Том Холланд поделился новыми фото с партнершей по пьесе "Ромео и Джульетта", которую вскоре покажут в Лондоне. Роль влюбленной юной девушки сыграет темнокожая артистка Франческа Амевуда-Риверс, вызвавшая волну обсуждения в сети.

Как и в ситуации со скандалом вокруг ленты "Русалочка", юзеры раскритиковали выбор главной актрисы из-за цвета ее кожи. Однако поклонники творчества Уильяма Шекспира, напротив, увидели в касте скрытый смысл.

На официальной странице пьесы появились несколько постеров с героями, стоящими друг напротив друга. Они собрали десятки тысяч лайков, однако комментарии к фото отключили.

В Х (ранее Twitter) тем временем не утихает обсуждение и уже появились первые мемы. В большинстве своем заявления фанатов пропитаны расистскими замечаниями и шутками.

"Ромео и Джульетта? Больше похоже на "Человек-паук против Хищника", "Если ситуация не изменится, то через 3-5 лет будет новый фильм о двух трансвеститах в "Ромео и Джульетте", "Это не "Ромео и Джульетта", это постер к рестлингу", – написали пользователи.

Однако сторонники идеи режиссеров предположили, что разница в расах лишь подчеркивает проблематику, которую в свою работу вкладывал Шекспир.

"Я думаю, что реакция на этот фильм сама собой отражает суть "Ромео и Джульетты". Не буду уточнять для неграмотных", "Как ни странно, "Ромео и Джульетта" – это единственная история, в которой расовый конфликт может иметь смысл, поскольку расовые отличия пары могут быть причиной семейной розни", – высказались поклонники истории о влюбленных.

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