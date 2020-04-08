Коронавирус – не последняя пандемия: ученые дали пугающий прогноз человечеству

Пандемия коронавируса, которая унесла уже более 82 тысяч жизней во всем мире, должна заставить людей отказаться от торговли дикими животными, которая не только приводит к исчезновению видов, но и способствует распространению различных болезней.

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Иначе мир еще не раз будет сталкиваться с подобными вспышками страшных эпидемий, считают ученые. Как сообщает ВВС, они отмечают, что тяжелый острый респираторный синдром Sars, ближневосточный респираторный синдром Mers, Эбола и вирус Нипах передались человеку от животных.

Специалисты подчеркивают, что смертоносная инфекция COVID-19 распространилась именно с китайского рынка морепродуктов в Ухане. В то же время считают, что проблема заключается не в животных, а в том, как человек к ним относится.

"Частота пандемий будет только расти. Это не случайная воля Бога. Это связано с тем, что мы делаем с окружающей средой. Мы должны признать, что нам следует вести себя менее рискованно", – уверяет Питер Дашак, руководитель американской организации EcoHealth Alliance, которая занимается изучением новых заболеваний.

Со своей стороны исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) Организации Объединенных Наций Элизабет Марум Мрема утверждает: чтобы попытаться предотвратить новую пандемию, необходимо по всему миру запретить рынки, где продают диких животных.

С представительницей ООН соглашается и Общество защиты животных, которое базируется в Нью-Йорке.

"Это не только поможет предотвратить распространение болезней, но и решит одну из главных причин исчезновения видов", – говорят там.

Как известно, после начала эпидемии Китай ввел временный запрет на разведение и потребление в пищу диких животных. В стране закрыли тысячи ферм, где разводили дикобразов, виверових и черепах. Однако в законе сохранились пробелы: там до сих пор разрешена продажа диких животных для нужд медицины, а домашних – для научных исследований.

Ученые убеждены, что временного запрета недостаточно. Ведь китайская народная медицина издавна использует диких животных для приготовления компонентов лекарств. Тогда как недавно китайское правительство даже одобрило применение медвежьей желчи для лечения коронавируса.

Стоит отметить, что COVID-19 – это не первая эпидемия, которая привлекает особое внимание к торговле дикими животными. В 2002 году Sars, унесший жизни более 700 человек, тоже распространился из Китая. Ученые считают, что носителями инфекции были летучие мыши и виверовые, хотя подтверждения этому нет.

Эксперты же отмечают, что главная проблема заключается в наличии спроса.

"Для людей, которые поставляют животных или разводят их на фермах, вылавливают в природе – это важный источник дохода. Будет неправильным сразу криминализировать их деятельность, процесс должен быть постепенным", – считает Дирк Пфайффер с Городского университета Гонконга.

Другие специалисты соглашаются, подчеркивая, что некоторые группы населения, которые проживают в бедных районах Африки, например, полностью зависят от торговли дикими животными. И если не найти альтернативы, может появиться угроза возникновения незаконной торговли.

В то же время заместитель научного руководителя Зоологического общества Лондона Эндрю Каннингем говорит, что для предотвращения очевидной пандемии в будущем, необходимо обратить внимание на причины, а не только на эффект, который вызвало распространение коронавируса.

"Можно легко начать переводить на кого-то вину, но подобное происходит не только в Китае, а и во многих других странах, в частности, западных. Нам нравится иметь дома экзотических животных, и многие из них рождаются в природе. Поэтому нужно сначала разобраться с собственным домом. Ведь "мокрые" рынки – настоящие мины замедленного действия для появления эпидемий", – считает ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Петр Билян рассказал о том, как пандемии влияли на общественное развитие и в каких книгах это описано.

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