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17 февраля • обновлено в 16:13
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Коронавирус на лайнере в Японии: Украина не планирует спасать своих граждан

1.4т
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Украина не собирается эвакуировать 25 своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess, который из-за коронавируса простаивает на карантине в японском порту Йокагамы.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на данные консульского отдела посольства Украины в Японии. Там подчеркнули, что об эвакуации с корабля заявили лишь несколько стран (среди них США и Канада), хотя в целом на нем находятся представители более 50 государств.

"Думаю, это обсуждается, но пока у меня нет конкретной информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы являются членами экипажа", – отметила представитель посольства.

Коронавирус на лайнере в Японии: Украина не планирует спасать своих граждан

Кроме этого, в дипведомстве объяснили, что для решения об эвакуации должны быть серьезные основания. При этом добавили, что сейчас ситуация находится под контролем.

Отметим, что накануне с лайнера Diamond Princess эвакуировали почти 400 американцев, по возвращении домой отправят на 14 дней карантина. Об эвакуации своих граждан из лайнера также сообщили в Южной Корее и Канаде.

Всего же на лайнере было примерно 3700 пассажиров, а также членов экипажа, среди которых 25 украинцев. По последним данным, на лайнере 454 человека заразились смертельным коронавирусом, в том числе двое украинцев. Карантин на судне должен завершиться 19 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Украина 18 февраля отправит борт в Китай для эвакуации своих граждан из города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус эвакуация
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
И правда, что там какие-то 25 человек, когда на Донбассе миллионы в блокаде и тысячи гибнут по обе стороны фронта и что самое интересное, все удивляются и откуда там столько "ватников", которых надо всех истребить. "Сами виноваты" - вот рецепт и для 25-ти и для миллионов. А что разве не так ?
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