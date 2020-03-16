Коронавирус может убить миллионы: названы 12 шагов спасения

Специалисты составили список из 12 шагов, которые должны немедленно предпринять правительства во избежание массовых смертей от коронавируса.

Эти "12 практических шагов, которые немедленно должны предпринять президент и другие чиновники" составлены эпидемиологами специалистами в сфере здравоохранения и предложены бывшим директором Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томом Фриденом президенту США Дональду Трампу, пишет Николас Кристоф в статье для The New York Times.

Кристоф подчеркивает, что Трамп уже потерял два месяца, чтобы минимизировать опасность от вируса. При самом худшем сценарии, от инфекции могут умереть более миллиона американцев.

Отметим, что данные шаги вполне можно адаптировать и для других стран.

Что необходимо предпринять:

Выделить средства на массовые бесплатные анализы для выявления больных. В Вашингтонском университете была создана система, позволяющая людям приезжать в клинику и сдавать анализы, не выходя из автомобилей. Она позволяет предотвратить проникновение инфекции в клиники, как это было сделано в Южной Корее. Необходима система "быстрых анализов", а также, чтобы тесты позволяли выявить зараженных вирусом, которые приобрели иммунитет. Отменить массовые мероприятия. Предлагать людям работать на дому и создавать для этого условия. Даже в условиях социального дистанцирования в конечном итоге могут заразиться более 1/3 американцев. Лучше чтобы граждане заразились в течение 18 месяцев, а не в течение 18 недель. Это время даст ученым возможность провести испытания препаратов и методов лечения и разработать вакцины, а также выяснить, способствует борьбе с вирусом более теплая погода. Обеспечить повсеместное применение системы дистанционного медицины, чтобы пациенты могли получать консультацию врача, не выходя из дома. Подготовиться к перегрузке больниц на примере Китая (Ухань), Ирана, Италии. Судя по эпидемиологического моделирования, до конца апреля будут инфицированы миллионы американцев, и опасность заключается в том, что в условиях хаоса из-за отсутствия лечения умирать люди с другими заболеваниями. По оценкам эпидемиологов, в США число инфицированных новым коронавируса вполне может достичь 100 миллионов человек, из которых 5% -10% может потребоваться госпитализация, а 1% больных может понадобиться искусственная вентиляция легких. Это означает, что аппараты ИВЛ могут понадобиться около 1 миллиону людей, инфицированных Covid-19, не считая других больных (хотя и не одновременно), а в США есть только около 72 000 аппаратов ИВЛ. Отменить отпуска медицинских работников, вернуть на работу врачей и медсестер, которые вышли на пенсию, чтобы справиться с потоком зараженных коронавирусом, учитывая рекордное число врачей, которые заболеют и пойдут на больничный. Возможно понадобится перепрофилировать кардиологов и педиатров. Следует подготовиться к тому, что в пунктах неотложной помощи будут помогать и военные медики. Организовать профилактику распространения инфекции в домах престарелых, пансионатах для инвалидов и престарелых, приютах для бездомных, тюрьмах и центрах диализной терапии, с использованием средств индивидуальной защиты и ограничением числа посетителей. Составить план действий на случай массового заражения работников служб экстренного реагирования, с возможным привлечением ресурсов и сил Национальной гвардии. Механизм для доступа как можно большего количества людей к медицинской помощи, путем внедрения программы "Медикейд" (в штатах, где она не действует) и создать механизм, позволяющий сдавать анализы на Covid-19 и проходить лечение бесплатно (в том числе без страховых доплат или отчислений). Принять закон о предоставлении оплачиваемого отпуска по болезни всем работникам. Увеличить в разы производство средств индивидуальной защиты. Имеющиеся в аварийном запасе США есть всего 12 миллионов масок-респираторов №95, что составляет односуточный количество для страны во время эпидемии. Подготовиться к проведению дистанционного обучения учащихся. Как показали результаты исследования, это дало эффект во время эпидемии испанского гриппа 1918 года. Для этого необходимо установить наличие у школьников и студентов дома доступа в интернет. Государство совместно с обществом и волонтерами могут разослать книги в школы, где учатся дети из малообеспеченных семей, дети будут читать дома. Вместо того чтобы спасать авиакомпании или круизные компании, следует предоставить людям, находящимся на карантине, право на получение страховки по безработице и отменить для них требований (документального подтверждения) для получения помощи. Надо позаботиться о том, чтобы семьи с низким доходом не оказались на улице из-за того, что они вдруг не смогут платить за жилье или выплачивать ипотеку.

Карта распространения коронавируса в мире:

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