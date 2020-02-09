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9 февраля • обновлено в 05:14
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Угроза для всего мира: Китай обвинили в непростительной ошибке из-за коронавируса

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Китай смог бы сдержать распространение нового смертельного коронавируса, если бы не повторял ошибок распространявшейся в 2002-2003 годах так называемой атипичной пневмонии.

Об этом пишет The Guardian. В материале отмечается, что смерть врача Ли Вэньляна, который одним из первых пытался рассказать о вспышке болезни в конце 2019 года, вызвала скандал и недовольство жителей КНР.

Китайские власти, вероятно, уволят нескольких местных чиновников, чтобы успокоить население, однако это не решит реальную проблему несвободы слова в стране.

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Издание утверждает, что граждане Китая пользуются еще меньшими свободами, чем 17 лет назад. Так, во время вспышки коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная пневмония) именно одному из врачей удалось привлечь внимание к проблеме. Однако в случае с новым смертельным вирусом Ли Вэньляна и его коллег заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о заболевании.

"Если бы Ли жил в обществе, где граждане могли говорить свободно, не опасаясь наказания, его предупреждение было бы учтено, вирус мог бы быть локализован", – говорится в статье. В результате же болезнь распространилась за границы страны и угрожает всему миру.

Массовой вспышки коронавируса удалось бы избежать, если бы Китай не притеснял свободу слова

Массовой вспышки коронавируса удалось бы избежать, если бы Китай не притеснял свободу слова

Как писал OBOZREVATEL, ученые заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией. Такой термин выведет вирус на новый уровень, поскольку он относится к более глобальной опасности.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
свобода слова Коронавирус
Место
Китай
Теги
болезнь вирус
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sdfgsdg vank
sdfgsdg vank
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