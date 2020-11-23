Коронавирус готовит новые испытания: статистика в мире и Украине на 23 ноября. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире и Украине поразил уже почти 59 млн человек. За минувшие сутки им заразились еще около 490 тысяч жителей планеты.

Во многих странах продолжают усилять карантинные ограничения, надеясь остановить стремительный рост количества больных. Тем временем в ВОЗ предупредили о новом вызове – третьей волне COVID-19, которая может ударить по Европе в начале 2021 года.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 624 744 человека. Умер 10 951 пациент, выздоровели – 286 917 .

Экс-замминистра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский выразил уверенность, что уже к Новому году в Украине будут десятки тысяч больных коронавирусом.

Ныне странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 12,4 млн), Индия (больше чем 9,1 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

Вирус унес жизни более чем 1,38 млн человек в мире, но больше 40 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16,8 млн человек.