Коронавирус готовит новые испытания: статистика в мире и Украине на 23 ноября. Постоянно обновляется
Коронавирус в мире и Украине поразил уже почти 59 млн человек. За минувшие сутки им заразились еще около 490 тысяч жителей планеты.
Во многих странах продолжают усилять карантинные ограничения, надеясь остановить стремительный рост количества больных. Тем временем в ВОЗ предупредили о новом вызове – третьей волне COVID-19, которая может ударить по Европе в начале 2021 года.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 624 744 человека. Умер 10 951 пациент, выздоровели – 286 917.
Экс-замминистра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский выразил уверенность, что уже к Новому году в Украине будут десятки тысяч больных коронавирусом.
Ныне странами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 12,4 млн), Индия (больше чем 9,1 млн) и Бразилия (больше 6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
Вирус унес жизни более чем 1,38 млн человек в мире, но больше 40 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 16,8 млн человек.
Семейная врач Виталина Олещенко дала советы о том, что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19.
Экс-заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский заявил, что роль витамина С в профилактике и лечении коронавируса преувеличена.
Чехия остается лидером по смертности от COVID-19 на 100 тыс. жителей среди стран Европейского Союза. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели в стране от коронавируса умерли более 23 человек на 100 тыс. населения. В целом количество смертей от COVID-19 там приблизилась к 7100.
Врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита рассказал, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков в результате самолечения от коронавируса в Украине случилась катастрофическая ситуация.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает 7-е место. Как свидетельствуют данные Worldometers, в соответствующем мировом антирейтинге наша страна находится на 11-м месте.
22 ноября в мире за сутки обнаружили 489 012 случаев заражения коронавирусом, в частности, примерно 200 тысяч новых больных зафиксировано в странах Европы.