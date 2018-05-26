Конец деэскалации? Что стоит за новым витком напряженности между США и КНДР

Угроза срыва встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, вполне ожидаемая с учетом последних событий вокруг Корейского полуострова и региона в целом.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Это все очень ожидаемо. Та деэскалация, о которой мы говорили и надеялись, сейчас под угрозой. Нельзя сказать, что это конец, но были действия, которые КНДР расценили как вражеские – это учения ВМС Южной Кореи и США. Фактически, если мы говорим, кто виновен в срыве этой деэскалации, то, наверное, это именно американская сторона", - отметил он.

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По его словам, вероятность именно такого развития событий напрашивалась с самого начала резкого потепления отношений между обеими Кореями.

"С другой стороны, мы не видели воли двигаться дальше. Были заявления, что мы закрываем ядерный полигон и заканчиваем с этой программой. Но с другой стороны, возможно, что-то пошло не так с этой программой и это были маневры, чтобы прикрыть технологическую неудачу Северной Кореи в строительстве этих ракет, и они решили пойти таким путем. Но мы все равно понимаем, что это игра. Столько лет вести агрессивную полемику против Запада, против Южной Кореи, а тут мы уже в таких белых перчатках, братаемся с южными корейцами, и американцы нам вроде и не враги. Я не верю в такой сценарий. Это был очень химерный, неосуществимый сценарий", - убежден эксперт.

Кроме того, Кравченко считает, что сейчас политика США вокруг этого региона связана с Китаем.

"Это та сила, которую нужно сдерживать США. Все эти действия так или иначе связаны с делами американо-китайскими. И демонстрации США акцентированы на КНР", - констатировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее КНДР уже отменила переговоры с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая.

Затем первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что КНДР якобы отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон.