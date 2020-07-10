Количество зараженных COVID-19 в мире стремительно растет: статистика на 10 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на пятницу, 10 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 12,3 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 222 825 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту. Предыдущий рекорд был установлен за день до этого.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 61 тыс., Бразилии – 42,9 тыс., а также Индии – 25 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились более 12,3 млн человек

Статистика заболеваемости в мире

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 51 224 человека. Умерли 1 327 пациентов, выздоровели – 24 784.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,2 млн), Бразилия (более 1,7 млн) и Индия (более 794 тыс.). Россия занимает четвертое место с 707 тыс. инфицированных.

Крупнейшее в истории исследование показало, что мужчины, темнокожие, люди старше 65 лет, диабетики или бедные подвергаются наибольшему риску смерти в случае заражения коронавирусом.

Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе.

Карта распространения коронавируса в Украине

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу

Главное за 10 июля:

06:10 – Птичий и свиной грипп, которые могут прийти в Украину осенью 2020 года, будут представлять большую опасность из-за мутаций и присутствия коронавируса.

05:30 – В Японии запретили кричать и петь из-за коронавируса.

02:15 – В МИД дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин.

01:00 – В Ривненской области зафиксировали 49 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе достигло 4 454, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

00:03 – В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом. Всего в столице РФ уже скончались 4 087 человек, сообщает оперативный штаб.