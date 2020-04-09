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9 апреля • обновлено в 19:49
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Количество смертей от коронавируса в мире превысило 90 тысяч

1.2т
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Во всем миру от коронавируса COVID-19 уже скончались более 90 тысяч человек, шестая часть из них – в США.

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По данным онлайн-счетчика worldometers.info, сейчас количество летальных случаев составляет 90 930.

Количество смертей в мире от коронавируса превысило 90 тысяч: шестая часть погибших – из США

Заболели коронавирусом уже 1 542 056, из которых вылечились – 342 393.

Количество смертей в мире от коронавируса превысило 90 тысяч: шестая часть погибших – из США

worldometers.info

Шестая часть летальных случаев пришлась на США – там уже 15 708 умерших. Страна лидирует по количеству больных – 436 969, при этом выздоровели всего 24 391.

Количество смертей в мире от коронавируса превысило 90 тысяч: шестая часть погибших – из США

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам микробиолога из США, пандемия коронавируса может пойти на спад с той же скоростью, с которой нарастала, однако вторая волна заболевания, когда люди массово выйдут из самоизоляции, остается вероятной.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
США
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