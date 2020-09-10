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Колесникова: меня угрожали живой или по частям вывезти из Беларуси

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
4,2 т.
Мария Колесникова

Колесникова обратилась в СК Беларуси по факту похищения, давления и угроз.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую удерживают в одном из СИЗО Минска, потребовала зарегистрировать уголовные производства в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление.

Она описала все, что с ней происходило 7 и 8 сентября, а именно: похищение неизвестными людьми, угрозы лишения жизни, попытку силой выдворить за пределы страны. Заявления оппозиционера передала в Следственный комитет Беларуси ее адвокат Людмила Козак, передает TUT.BY.

В частности, Колесникова указала конкретные имена и должности людей, оказывавших на нее психологическое давление в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси и Комитете государственной безопасности страны.

Колесникова во время мирных митингов в Беларуси 30 августа.

Колесникова во время мирных митингов в Беларуси 30 августа.

Она требует зарегистрировать уголовные производства в отношении этих сотрудников силовых структур по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182 (похищение человека), ст. 183 (незаконное лишение свободы) и ст. 186 (угрозы убийством) УК РБ.

В заявлении оппозиционер подчеркнула, что может опознать всех, кого перечислила, и готова дать подробные показания.

Издание привело цитаты с заявления Марии Колесниковой:

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально".

"Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ РБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу".

Отец Марии Колесниковой показал следы взлома на двери квартиры, где до ареста жила активистка оппозиции Беларуси

Отец Марии Колесниковой показал следы взлома на двери квартиры, где до ареста жила активистка оппозиции Беларуси

"После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п. п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь".

"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 г.".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 сентября стало известно, что в центре Минска якобы похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. В белорусской милиции опровергли свою причастность, а спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

  • Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что 8 сентября Колесникова, а также ее коллеги Иван Кравцов и Антон Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

  • Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси заявили, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также отмечалось, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.

  • Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.

  • Отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь задержали и поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

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