Климкин раскусил план Путина по развалу Украины

Президента России Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, так как она является сдерживающим фактором для всего дальнейшего развития Украины.

Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Главком". "Путину Донбасс абсолютно не нужен. Ему нужно окончательное разрушение Украины", – сказал он.

Владимир Путин ТАСС

По его словам, прогресс возможен только в одном случае – в результате определенной договоренности с Западом или его частью и привлечением США.

"Ведь США для Путина – это определяющий элемент мировой архитектуры безопасности. Вот в рамках такой договоренности может произойти прогресс в Донбасса", – пояснил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин ранее заявил, что Путин будет дестабилизировать ситуацию на юге Украины, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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