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2 марта • обновлено в 13:00
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Климкин раскусил план Путина по развалу Украины

1.7т
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Президента России Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, так как она является сдерживающим фактором для всего дальнейшего развития Украины.

Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Главком". "Путину Донбасс абсолютно не нужен. Ему нужно окончательное разрушение Украины", – сказал он.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

По его словам, прогресс возможен только в одном случае – в результате определенной договоренности с Западом или его частью и привлечением США.

"Ведь США для Путина – это определяющий элемент мировой архитектуры безопасности. Вот в рамках такой договоренности может произойти прогресс в Донбасса", – пояснил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин ранее заявил, что Путин будет дестабилизировать ситуацию на юге Украины, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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фил филька
фил филька
к стаду "раскусителей путена" типа портниковых и цимбалюков прибавилось еще одно тело))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Кусал, cocaл, лизал и всё-таки раскусал.
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Хто всрався? Невестка! тезис который сто лет выручает и обосновывавает полную импотентность рогулей!))
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