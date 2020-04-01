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1 апреля • обновлено в 18:33
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"Китая скоро не будет!" Экстрасенс предрек поднебесной новый опасный вирус

3.6т
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В текущем году Китай охватит новый опасный вирус, а часть страны уйдет под воду.

В итоге поднебесная получит другие границы и название. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил известный экстрасенс, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

"Китая скоро не будет вообще. В этом году в Китае начнутся события, еще ужаснее короновируса. Часть Китая окажется под водой, часть китайцев ринутся на территорию России… Страна получит другое название", – заявил экстрасенс.

Часть Китая накроет водой

Часть Китая накроет водой

politeka.net

Поднебесную в 2020 году ожидает большое количество катаклизмов и новый вирус, который окажется хуже коронавируса COVID-19.

"У нас этого не будет. Это будет больше всего в Китае, в Индии, в каких-то африканских странах. Может быть, в Америке, в Бразилии, в частности", – сказал Иманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сабухи Иманов заявил, что развитие эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине не будет таким стремительным, как в Италии или Китае.

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Место
Китай
Тег
вирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это чем он расширил свое сознание?
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Никитин Игорь
Никитин Игорь
Обоз хватит бред нести!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Никитин Игорь, время сейчас у них такое настало, если не будешь нести бред, то не выживешь... там много таких... даже власть...
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