Пример для Украины: как жесткий карантин спас Китай от коронавируса и вернул спокойную жизнь

Почти год назад, в декабре 2019 года, мир узнал о коронавирусе, который начал свое "кругосветное путешествие" из Китая. Однако уже в марте 2020-го официальный Пекин заверил, что остановил распространение пандемии, тогда как Европа и другие страны лишь только погрузились в полный локдаун из-за COVID-19.

Что происходит в Китае сейчас и удалось ли Поднебесной справиться с COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.

Судя по официальной статистике, за все время пандемии коронавируса в 1,5-миллиардном Китае заразилось 86 тыс. 299 человек. Умерло из них 4 тыс. 634. Преимущественно эти цифры из 11-миллионного Уханя, который считается эпицентром распространения инфекции. Летом в Ухане протестировали всех жителей на наличие коронавируса и выявили лишь 300 бессимптомных носителей. Массовое тестирование в Китае используют часто, если в каком-то из городов или провинции обнаруживаются вспышки инфекции.

Иногда в СМИ появляются сообщения, мол, в Китае начали проводить чуть ли не тайную вакцинацию от коронавируса. Например, в сентябре в авторитетном издании New York Times появилась статья о том, что китайцы с июля получают экспериментальную вакцину против COVID-19. Журналисты ссылались на заявление члена Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэна Чжунвэя.

По его словам, перед вакцинацией Китай получил "понимание и поддержку" от Всемирной организации здравоохранения. Доступ к некой вакцине с 22 июля есть у профессий "высокого риска". Например, у медиков. Чжунвэй заверил, что во время клинических испытаний не было замечено серьезных побочных эффектов вследствие применения вакцины.

Несколько человек, живущие в Китае, с которыми пообщался OBOZREVATEL, рассказали, что никакие вакцинации людей против коронавируса в стране не проводят. Но в целом китайцы достаточно положительно относятся к такому факту и не страдают антипрививочными фобиями.

Официально Китай проводит клинические испытания 11 вакцин от COVID-19. Четыре из них перешли к третьей фазе клинических тестов.

Несколько человек, с которыми связался OBOZREVATEL, рассказали, что сейчас в Китае тихая и спокойная жизнь, карантина нет, но страна закрыта для туризма и иностранцев.

"Никаких вспышек коронавируса больше нет, но страна закрыта. Не думаю, что власть что-то скрывает. Это невозможно. Тут много иностранных консульств и посольств, поэтому китайцы не смогли бы скрыть данные. Тем более, тут живет много иностранцев, которые тоже рассказали бы о вспышках, если бы они были", – уточнила OBOZREVATEL украинка Юлия Лысенко, которая живет в городе Фошань, провинция Гуандун.

Чтобы справиться с эпидемией коронавируса, власти ввели жесткий карантин, закрыли все магазины, транспорт. Ухань также был закрыт на въезд и выезд, были разобщены между собой все социальные группы. Люди реально сидели по своим домам. При этом медики по всей стране следили за их состоянием здоровья, раздавались бесплатные защитные маски и средства для дезинфекции.

Весной, когда начали постепенно ослаблять карантин, было выпущено специальное приложение – health care, или "код здоровья". Оно работает через приложение Alipay и WeChat, которым пользуются все китайцы. При перемещении с одного города в другой – health care считывает геолокацию и отслеживает весь путь человека. Если на протяжении дороги он находился в районе с выявленными случаями коронавируса, приходит сообщение о возможном заражении.

"Если раньше этот "код здоровья" везде нужно было показывать, то уже месяц как его никто и нигде не спрашивает. Маску можно надевать только по желанию, никто никого не заставляет. Карантина в Китае тоже нет месяца 3-4. В апреле закончился сам локдаун, всех начали выпускать на улицы, стали открываться заведения. Тогда еще был период, когда китайцы опасались иностранцев из-за ввозного вируса. Смотрели косо и старались обходить десятой дорогой. Но теперь уже все хорошо. Правда, границы до сих пор закрыты. Если же кто-то приезжает, неважно иностранец это или китаец, даже в случае негативного теста, он должен 2 недели отсидеть на карантине. То есть вирус у себя китайцы истребили и не дают завезти его извне", – рассказал OBOZREVATEL Влад Бруклин, который последние 5 лет живет в Китае.

По его словам, периодически сообщение о вспышках появляются из северных провинций, но их достаточно быстро локализуют. Наиболее пострадавший Ухань вернулся к прежней жизни.

"Нарушителей карантина как таковых не было, китайцы сами по себе нация очень сознательная и понимающая суть проблемы. Сказали, что карантин, всем сидеть дома - все и сидят. Они считают, если так сказали, на это есть причина. Хотя даже в карантин на улицы выходить можно было, работали большие супермаркеты и доставка на дом. Каждый день ко всем жителям приходили врачи, записывали данные, измеряли температуру. Тут очень следили за состоянием здоровья всего населения, поэтому у них получилось разобраться с ковидом качественнее и быстрее", – подытожил Влад.

В Украине, как и во всем остальном мире, эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты. Министерство здоровья настаивает на введении месячного карантина, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Но власть уверена: такой вариант экономика Украины не переживет, поэтому решилась лишь на введение карантина выходного дня. Хотя медики и специалисты настаивают, что стране нужен локдаун, называя план Кабмина малоэффективным.

Тем временем количество заболевших продолжает расти с каждым днем и не исключено, что в следующие две недели мы приблизимся к отметке в 15 тысяч зараженных в сутки. Тогда перед украинской властью встанет вопрос, что важнее – экономика и ВВП или все же человеческая жизнь?